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亞運軟網／轉項曾不被看好 羅舒婷亞運「告別作」奪銀無憾落幕

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
羅舒婷（左）完成亞運告別作。特派記者陳正興／攝影
羅舒婷（左）完成亞運告別作。特派記者陳正興／攝影

走過由硬式網球轉戰軟網的不被看好，也咬牙撐過傷勢低潮，中華軟網女隊羅舒婷今天在名古屋亞運軟網女子團體賽奪銀完成「亞運告別作」，雖然決賽不敵宿敵日本，收下連續兩屆的銀牌，但在至親與啟蒙恩師的見證下為國家隊生涯畫下句點，她感性地表示，這一步走得非常滿足，心中沒有絲毫遺憾。

自認對自身要求極高的羅舒婷，坦言賽前狀態起伏較大，上場前不免緊張擔心，但真正站上球場後，大家就是講好享受比賽、盡力發揮，「原本上屆亞運後就在考慮退役，這次能再站上亞運舞台，看到家人、老公還有最喜歡的老師們專程到場，這給了我莫大的力量。」

回顧這段運動員生涯，羅舒婷坦言從硬網轉過來時伴隨著許多質疑，加上後期傷病困擾，能一路撐過來已給自己最高肯定，談到果斷決定退役，她笑稱是察覺到身體負荷極限，「選手生涯本就有限，這一切真的已經夠了，成績我們盡力了，真的很好。」

談起隊上的新星接班，羅舒婷大讚學妹們表現比她當年第一次站上亞運時還要棒，她認為江旻育思緒穩定、能迅速調整狀態，周宴甄則攻擊性強、具備優異的球場主導力，看好學妹們未來會越來越好。

今年順利考取正式教師資格的羅舒婷，卸下國手戰袍後將前往國小擔任體育老師，並規畫回歸基層扎根。她期望能將多年來在國際賽場累積的經驗帶給下一代，回饋這片培育她的土地，持續為台灣軟網盡一份心力。

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