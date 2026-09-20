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亞運軟網／金牌戰又不敵日本 中華男團連兩屆銀牌作收

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亞運軟網／金牌戰對日守住一點 新星江旻育：非常重要的一刻

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
軟式網球女團連續兩屆奪下銀牌。特派記者陳正興／攝影
軟式網球女團連續兩屆奪下銀牌。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運我國軟式網球代表隊今天在女子團體金牌戰雖然以1：2不敵日本，但仍是為我國代表團拿下本屆賽事首面銀牌，賽後除了運動部部長李洋代表總統轉交賀電外，代表團團長蔡家福、總領隊廖裕輝也頒發銀牌1000美元、5名選手共計5000美元的獎勵金。

我國軟網女團今天一日兩戰，包括在4強賽以2：1險勝南韓隊，金牌戰則是以1：2不敵強敵日本隊，連續兩屆拿下銀牌，也是我國代表團本屆賽事的首面銀牌，加上稍晚男團也將在金牌戰出戰日本隊，在首個獎牌日就大有斬獲。

雖然金牌戰不敵日本，但中華隊22歲新星江旻育在第二點單打賽事中以4：1擊敗日本岩倉彩佳表現搶眼，江旻育說：「日本已經蟬聯很多屆金牌，其實我們是比較沒有壓力，我跟隊友間也互相信任。不過要說完全沒壓力是騙人的，尤其我在四強賽對戰南韓的時候，就是顧慮太多，所以沒有表現得很好就輸掉，冠軍賽時我就決定要享受當下，把順手球優勢打出來。」

首次參加亞運的江旻育指出，能夠在金牌戰中為中華隊守住一點確實不容易，對於信心也有很大提升，「輸給南韓時我真的很不甘心，但對日本時能夠為中華隊守下一點，對我來說是非常重要的一刻。」

談到接下來仍有單打賽事要進行，甚至有機會再度衝擊獎牌，江旻育說：「後續的賽事我覺得自己還是有一些需要調整的地方，尤其是在心態上面可以做得更好，必須把握住每一刻，不要太容易受到外界影響，這對我來說可能會是重要的因素。」

22歲新星江旻育在金牌戰為中華隊守住一點。特派記者陳正興／攝影
22歲新星江旻育在金牌戰為中華隊守住一點。特派記者陳正興／攝影

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