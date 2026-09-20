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亞運網球／看到社群謠言大呼傻眼 曾俊欣曝爸爸特別辦脆帳號反擊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
曾俊欣台維斯盃連兩天單打都打下勝利。圖／中華網球協會提供
曾俊欣台維斯盃連兩天單打都打下勝利。圖／中華網球協會提供

「夜市球王」曾俊欣出征亞運前成功捍衛主場，他在2026台維斯盃世界一級和瑞典的賽事兩點單打獨拿，幫助中華隊將戰線延長到決勝第五點；今天拿下單打勝利後，曾俊欣也特別澄清網路指他亞運混雙不搭配謝淑薇的謠言，還爆料爸爸為此特別辦了Threads帳號，維護清白。

今天清晨Threads上出現一篇貼文，指謝淑薇混雙希望和曾俊欣或許育修搭，但兩人都以各種原因婉拒，且指曾俊欣的原因是「爸爸有意見」，讓「曾爸」曾育德直接在下面回文，要發文者說清楚從哪裡聽說曾俊欣不配謝淑薇。

今天完成台維斯盃任務的曾俊欣，本尊也在這篇貼文下留言，他透露雖有帳號但很少使用，今天是一大早隊友傳給自己看，「有點莫名其妙，因為一直以來我們都沒對外表態什麼，我自己都是淑薇願意配我打混雙，我非常願意，奪牌是非常有機會的，不知道為何有這個。」

今天只花1小時又15分鐘就以6：1、6：4擊敗瑞典沃林（Olle Wallin）的曾俊欣透露，有先傳訊息問爸爸有沒有發表什麼意見，父親得知後早上就特別下載了Threads，直接去留言對質，看來是真的有點生氣。

上屆杭州亞運只打男單的曾俊欣提到，今年亞運目標就是奪牌，男單以外，謝淑薇混雙若願意合作也有意願打混雙，之前大滿貫遇到謝淑薇和哥哥謝政瀛也有聊過、打招呼表達意願，當時謝淑薇團隊表示美網後會再決定，因此看到網路這篇謠言「很傻眼」。

曾俊欣主戰場向來放在單打，雙打出賽場次不多，前一度打混雙更要回溯到2018年青奧，但他自認雙打「滿上手」，打練習賽時狀況不錯，自己打雙打抓感覺也滿快，名古屋亞運有機會仍想為中華隊帶回混雙獎牌。

台維斯盃兩場單打都奪勝，曾俊欣自認兩天發揮都不錯，但細節、打法和積極度仍有進步空間，「亞運會對手有三、四個是前一百的選手，張力高時要再打得侵略一點。」

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