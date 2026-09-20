亞運自由車／杜志濠男子個人計時賽無緣頒獎牌 連兩屆第5作收

2026年名古屋亞運自由車賽事，「濠小子」杜志濠今天在男子個人計時賽，雖一度暫居首位，但最終以43分38秒95排名第5，連兩屆亞運排名第5作收。

本屆中華自由車代表隊，男子個人公路賽僅杜志濠1人出擊，今天在首日的計時賽中，他排在第8位出發，在32.1公里的賽事中，以43分鐘38秒95完賽、平均時速44.1公里，回到終點後成績衝上第一位，直到10名選手完賽後仍排在首位。

但隨著後續出發的選手陸續回到終點，杜志濠的成績也被追過，最終連續兩屆亞運排名第5作收。

哈薩克盧岑科（Alexey Lutsenko）以41分24秒05完成亞運4連霸，日本隊今村駿介以42分鐘58秒04獲銀牌，蒙古選手贊巴利亞姆（Sainbayaryn Jambaljamts）42分58秒06摘銅牌。