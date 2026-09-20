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亞運／開幕式空位多 主辦單位研判受颱風影響

中央社／ 名古屋20日綜合外電報導
名古屋開幕式期間有許多座位沒坐觀眾，空位相當明顯。 新華社
名古屋開幕式期間有許多座位沒坐觀眾，空位相當明顯。 新華社

第20屆亞運昨天在日本愛知縣名古屋市盛大開幕，不過開幕式期間有許多座位沒坐觀眾，空位相當明顯。主辦單位今天解釋，部分原因可能跟颱風接近有關。

法新社報導，這屆亞運的開幕儀式在能容納3萬人的瑞穗公園田徑場揭幕，日皇德仁與皇后雅子也聯袂出席這場盛會。儀式期間，在田徑場屋頂施放的煙火除了照亮了夜空，也映照出多區的觀眾席明顯空無一人。

亞洲奧林匹克理事會（OCA）總幹事穆沙蘭（Husain Al-Musallam）說明，他們必須空出其中一個區域，不開放觀眾入座，以確保聖火台的安全，而70%以上的開幕式門票售出。

不過，他的說法與瑞穗公園田徑場的說法相左。後者宣稱，開幕式的門票已經售罄。

穆沙蘭也表示，「也有人擔憂颱風接近要怎麼辦。這可能也影響觀眾入場意願」。

開幕式昨天在進行期間並未下雨。今年第25號颱風「杜鵑」今天中午在日本南方外海，日本氣象廳預測「杜鵑」的威力會逐漸增強並北上，接著在明天到22日左右，接近日本伊豆群島、關東甲信地區、東海地區等地。

東海地區也包含亞運主要賽事會場所在地愛知縣名古屋市；亞運部分賽事則在東京都與靜岡縣舉辦，這兩座城市則在關東甲信地區。

亞運 颱風 煙火 2026名古屋亞運

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