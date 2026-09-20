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亞運綜合格鬥／張立8強止步 能參賽已滿足盼轉換角色
名古屋亞運綜合格鬥今天進行的男子現代組60公斤8強，中華好手張立面對塔吉克名將烏馬羅夫，最終以0比3落敗；賽後他感慨說，能參加亞運已很滿足，生涯也該換角色了。
綜合格鬥是今年名古屋亞運新增運動項目，中華派出男子選手林明典、張立，女子選手林郁芬參賽。
現年30歲張立，在國內積分選拔賽擊敗宿敵郭宸杰、李育昇奪冠，並於今年征戰AMMA亞錦賽，如願取得亞運資格。
他在今天首場賽事，面對塔吉克好手烏馬羅夫（Mirzobek Umarov），2回合都分別被擊倒過1次，最終以積分0比3落敗。
張立告訴中央社記者，「這個對手在今年1月就打過，所以賽前就知道不好打；今天再碰頭，感覺他的拳頭又更重了，不過能在生涯尾聲參加過亞運，已經很滿足了。」
他笑說自己生涯參加過3、4次亞錦賽，但應都沒有人知道，「亞運的等級跟熱度果然還是不太一樣，能感受過一次真的很不錯，但畢竟自己已滿30歲了，也差不多要轉換角色、專心當教練。」
曾就讀輔仁大學法律系的張立，從國中開始接觸技擊運動，一開始學得的泰拳，直到2019年才轉換綜合格鬥。
由於綜合格鬥賽館就在港區，因此張立也就近住在選手遊輪上，算是全新體驗。他提到，「也不能說郵輪不好，但就是房間小、床也比較小，然後附近什麼都沒有，就會比較無聊一點，而且還規定送洗衣服一次只能5件，我也不知道為什麼。」
另外，林明典今天則在男子傳統組77公斤級，以0比3不敵哈薩克選手，同樣無緣獎牌。
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