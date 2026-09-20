亞運／台新新光金祭「入選嘉勉、奪牌獎勵」獎勵金 挺13位贊助選手出征亞運

2026愛知·名古屋亞洲運動會登場，台新新光金控長期深耕臺灣體育發展，旗下贊助選手共有13位取得亞運參賽資格，包括：高爾夫球錢珮芸、霹靂舞許馥雅、籃球雷蒙恩、電競劉祥、胡新睿、秦詠期、郭頤碩、陳益田、劉庭偉及空手道辜翠萍、石政中、田欣兒、洪芷暄等涵蓋5大運動項目，台新新光金控針對本次取得亞運國手資格的贊助選手，率先提撥合計近百萬元的「入選嘉勉金」，獎勵選手歷經嚴格選拔、脫穎而出的堅毅付出。

台新新光金表示，如選手於正式賽事中成功奪牌，將依成績頒發優渥獎金，總獎勵金額最高近新台幣800萬元。期盼成為選手最堅強的後盾，讓健兒們全心專注備戰、在賽場上全力爭取榮耀。

台新新光金指出，運動員的卓越成就來自日以繼夜的苦練與每一次的自我突破。企業對於體育的支持，並不是僅聚焦在賽事的獎牌結果，因此，台新新光金控對本次亞運特別採取「入選即嘉勉、奪牌再獎勵」的雙軌機制，選手取得代表權就是一種榮耀，從那一刻起就給予肯定與支持。這樣的做法可以讓培力與激勵緊密串聯，建立更完善且長遠的運動培育體系。

為深化推動「運動培力計畫」，台新新光金整合集團體育資源，除了原有的高爾夫、空手道及籃球等贊助項目外，亦積極拓展至霹靂舞、跆拳道與電競等新興運動；同時，藉由舉辦「小小培力營」向下扎根基層教育，串聯起頂尖競技、青年人才培育與基層運動推廣的三維體系。迎接本次名古屋亞運，台新新光金控全力為所贊助的13位國手加油打氣，期盼健兒們能淋漓盡致的展現實力、突破自我。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的企業精神，持續投入多元領域的體育推廣，長期支持職籃臺北台新戰神、職棒味全龍，以及台新新光金控女子路跑等大型賽事；更連續20年不間斷支持南投空手道隊，孕育出谷筱霜、辜翠萍等亞運金牌名將。今年擴大贊助霹靂舞國手許馥雅與跆拳道奧運銅牌得主羅嘉翎，構建更完整、多元的體育人才培育版圖。除了扶植菁英競技，更進一步推動運動向下扎根計畫，藉由「小小培力營」與偏鄉校園推廣，邀請受贊助選手親自擔任示範與指導教練，以實際行動陪伴孩子在運動中發掘潛能、建立自信，積極朝「從菁英培育走向全民扎根」的永續體育願景邁進。