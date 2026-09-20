亞運網球／網路謠言不搭謝淑薇 許育修無奈闢謠：我沒有說

中華隊2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級賽事在主場迎戰瑞典，名古屋亞運國手「夜市球王」曾俊欣、何承叡、許育修、吳東霖和李冠毅都在台北網球中心捍衛主場，台維斯盃也成出發亞運前的磨合舞台，不過對於網路上「不搭謝淑薇」的謠言，讓許育修搖頭苦笑十分困擾。

社群上有消息指出，謝淑薇混雙想和曾俊欣或許育修搭，但兩人都以各種原因婉拒。許育修今天雙台維斯盃第二日雙打下場後提到，名古屋亞運只想打單打和男雙，混雙並不在規劃名單，當時就是按照自己的意願填單出去，「我只是回說我沒有想要參加混雙，就是想要專注在單打、男雙而已，我也沒有說不想配誰或是怎麼樣。」

許育修坦言，有看到網路上的謠言，但也不知道所謂的「聽說」是從哪裡聽來的消息，且比賽前一天名單都還可以更改，屆時可能會依照每個人的狀況、訓練配合和默契來決定。

網路上被指名要和謝淑薇搭混雙的何承叡也說，他只表達打男雙和混雙的意願，混雙並沒填屬意選手。

亞運中華網球隊教練林岱樵附和許育修的說法，他表示最初名單是亞運前幾個月就要繳出，最終名單還是要由總教練決定。