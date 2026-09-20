亞運軟網／江旻育奮力贏下一點 中華女團仍不敵日本連兩屆銀牌

名古屋亞運我國代表團在今天由女子空手道型簡慧萱率先奪下首面獎牌後，軟式網球代表隊女團也在金牌戰與強敵日本隊對戰，儘管女單江旻育奮力拿下一點，但仍是以1：2敗下陣來，雖然無緣奪得金牌，但仍收下代表團首面銀牌。

我國軟網女團今年由黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷三位上屆班底，搭配上首度參賽的周宴甄、江旻育出擊，在今天稍早的4強賽以2：1險勝南韓隊後，再度在金牌戰遭遇強敵日本。

面對實力堅強的日本，我國女團也陷入苦戰，首點雙打賽事中徐巧楹／黃詩媛就遭對手連拿5局，以0：5讓出。

第二點單打我國則是由22歲的軟網新星江旻育出戰日本岩倉彩佳，江旻育也展現初生之犢不畏虎的精神，在首局先以5：3拿下，中斷日本連拿5局的氣勢後，該點最終也以4：1取勝，幫助中華隊扳平戰局。

可惜決勝點中華隊周宴甄／羅舒婷仍是無法擋下日本隊，以0：5敗下陣來，連續兩屆以銀牌作收，稍晚我國男團也將在金牌戰登場並對上日本隊。

軟網新星江旻育在第二點單打取勝。特派記者陳正興／攝影