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亞運軟網／至少銀牌！男團也贏南韓 中華隊冠軍賽再與日本爭金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
男雙余凱文／林韋傑。特派記者陳正興／攝影
男雙余凱文／林韋傑。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運我國軟網代表隊，在稍早女團率先闖進到金牌戰後，男團也在與與南韓的4強對決中，靠著兩點雙打余凱文／林韋傑、陳柏邑／陳郁勲擊退對手，以2：1勝出挺進金牌戰，同樣將與日本爭金。

我國軟網代表隊上屆杭州亞運帶回3銀、2銅佳績，今年名古屋亞運在首項的團體賽事中也一路晉級，在稍早女團與南韓展開三點激戰最終以2：1取勝晉級金牌戰後，以上屆原班人馬出賽的男團也接續在4強賽遭遇南韓。

在首點雙打賽事中，余凱文／林韋傑在先丟兩局的情況下，接下來卻連追3局逆轉，並以5：3先下一點。

第二點張祐菘則是與對手展開纏鬥，在前四局打完後一度以1：3落後，不過接下來他卻連追2局扳平，但也一度因傷申請傷停，最終張祐菘也以3：4敗下陣來，雙方戰成1：1平手。

決勝點雙打我國則由陳柏邑／陳郁勲負責關門，最終他們也連下5局，以5：0勝出，中華隊也以2：1取勝晉級金牌戰，並將與地主日本爭奪金牌。

張祐菘。特派記者陳正興／攝影
張祐菘。特派記者陳正興／攝影

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