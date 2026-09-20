亞運／李洋開村升旗一度受阻 亞奧會主席：政治人物或政治不應介入體育

針對台灣運動部長李洋在愛知•名古屋亞運官方選手村的歡迎儀式與升旗典禮上遭到阻擋入場所引發的爭議，亞洲奧林匹克理事會（OCA）主席薩尼（Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani）在記者會上表示，政治人物或政治不應介入體育事務。

身為前奧運羽球金牌得主、現為運動部部長李洋，原本周五要出席本屆亞運歡迎儀式與升旗典禮，但一開始卻是遭到阻擋，導致台灣代表團以拒絕參加典禮表達抗議，現場一度陷入僵局。

李洋最終獲准進場，典禮則在原訂時間延後超過1小時後才舉行。台灣行政院隨後發表聲明表示，李洋已取得必要通行證件，卻仍受到「不合理阻撓」。

薩尼在名古屋記者會上表示，他並不知道這起事件的細節，但強調在4年一度的亞運賽會中，政治人物應該遠離體育。他說：「我認為我們在這裡的焦點應該放在運動員身上，確保所有運動員都擁有平等參賽的權利和自由。」

這位卡達籍亞奧會主席接著表示：「所以我不認為政治人物或政治應該介入體育。這是我的看法。」

OCA主席薩尼。 美聯社

亞奧會總幹事穆薩拉姆（Husain Al Musallam）則補充說，升旗典禮的安排本來是為本屆賽會參與者而設。他表示：「這不是給來自部會或政府的代表團參加的。」

對於這起風波，李洋受訪時表示，代表團事前皆已依規定完成正式申報，團隊也會持續盡最大努力，維護應有的基本權益，不希望在國際賽會中受到任何形式的打壓。後續也會持續爭取對等與尊嚴，確保台灣代表團能在公平、受尊重的環境下參與賽事。