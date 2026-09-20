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亞運體操／台灣代表隊明開戰 賽場紫色地墊選手視覺感要適應

中央社／ 名古屋20日電
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。記者季相儒／攝影 劉肇育
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。記者季相儒／攝影 劉肇育

名古屋亞運競技體操將於明天登場，台灣代表隊已經進入場館賽台練習備戰。不過，帶隊教練之一的鄭焜杰提到，比賽場地罕見鋪設紫色地墊，讓有些選手需要適應視覺上的落差感。

名古屋亞運明天在競技體操首日賽事，將進行男子組的個人單項資格賽及個人全能，台灣今年由2大名將唐嘉鴻、李智凱領軍，率領洪源禧、蕭佑然、莊佳龍，很有機會再度站上頒獎台。

體操代表隊已在9月17日抵達日本名古屋，經過1天的休息，過去2天都有進到場館的賽台上練習，每名選手的備戰狀態都不錯，想做的動作都有完整做完。

鄭焜杰提到，以往體操賽事的地墊，大多是紅色或者淺藍色，第一次看到用這種紫色地墊，對於一些選手來說，需要重新適應視覺上的距離感，才不會影響到下法時的動作。

上屆杭州亞運台灣在競技體操拿下3面獎牌，包括李智凱鞍馬金牌、男子團體銅牌、丁華恬的女子平衡木銅牌。

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