亞運桌球／林昀儒打頭陣 男團直落三輕取尼泊爾

名古屋亞運桌球團體賽今天登場，中華隊女團、男團都以連拿3點旗開得勝，男團首戰碰實力有落差的尼泊爾隊更打得輕鬆，第三點的馮翊新第三局更是連拿11分「完封」對手，展現再度挑戰頒獎台的實力。

中華男團上屆杭州亞運拿下銅牌，今年只有「小林同學」林昀儒是上屆銅牌班底，他攜手郭冠宏、馮翊新、徐絃家和洪敬愷等亞運新手出擊，預賽和尼泊爾與巴林隊同於B組。

以分組第一為目標的中華男團，今天首戰尼泊爾沒遇太大阻礙，擔綱手點的林昀儒碰馬哈爾詹（Rubin Maharjan）以11：5、11：1、11：7過關，第二點洪敬愷以11：5、11：5、11：4拍下卡帕利（Sanyog Kapali）。

第三點的馮翊新，面對達哈爾（Gananjaya Dahal）先以11：3拿好首局，第二局打出9：0開局攻勢後以11：2拿下，第三局更直接連拿11分，助中華隊直落三拿下勝利。

中華女團由「一姊」鄭怡靜領軍，今天碰孟加拉隊，前三點依序由葉伊恬、鄭怡靜和彭郁涵上陣，三位女將都是連拿3局奪勝，台灣時間下午3點將和北韓隊爭分組龍頭。

中華男團台灣時間下午5點半交手巴林隊。