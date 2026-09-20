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亞運射擊／10公尺步槍女團第11名作收 周亞瑄初體驗排第23名最佳
名古屋亞運射擊賽事在今天舉行女子10公尺空氣步槍個人與團體賽事，我國3名參賽選手林穎欣、宋諭婷、周亞瑄，在上午的資格賽中最終都未能晉級決賽，其中周亞瑄以626.6分排名第23名最佳，至於在團體成績上中華隊則是以把1873.8分排名第11名作收。
上屆杭州亞運以1面銅牌作收的我國射擊代表隊，今年再度肩負起打頭陣的任務，在今天率先登場的女子10公尺空氣步槍賽事中，我國由林穎欣、宋諭婷、周亞瑄代表出賽。
最終第一組上陣的宋諭婷、林穎欣分別射出626.6與620.6分，排名第24與41名，至於首次參加亞運的周亞瑄，則是同樣射出626.6分總排名第23名，未能擠入前8名晉級決賽，至於團體成績部分中華隊則是以第11名作收。
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