亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

亞運棒球賽明天就要正式展開，中華隊首戰在台灣時間21日晚間5點30分與強敵南韓隊交手，但開打前一天中華隊再做出人員異動，旅美火球男潘文輝因小聯盟賽事仍在進行中，教練團經取捨後，改由業餘投手郭定泓遞補參賽。

效力於費城人隊2A潘文輝連兩屆亞運獲邀參賽，原本也被視為是本屆中華隊的終結者人選之一，然而因他所屬2A球隊打進冠軍賽，費城人球團希望他能在完成賽事後再向中華隊報到，但如此一來，他抵達日本的時間已進入亞運複賽階段，中華隊預賽將少一名可用投手。

亞運教練團經考量後，只能臨時做出選手異動，由亞運培訓名單中的台電投手郭定泓遞補參賽，他已在昨天抵達名古屋與球隊會合，中華隊也已完成換人程序。目前全員到齊，今晚將在岡崎市民球場進行官方練球行程。