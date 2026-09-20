亞運空手道／差0.6分遺憾爆哭等了3年 簡慧萱摘銅圓夢一掃遺憾

3年前杭州亞運與銅牌擦肩而過，台灣空手道形女將簡慧萱遺憾爆哭，如今她在名古屋亞運一掃陰霾，不僅摘下生涯首面亞運獎牌，也幫助台灣代表團獎牌開張。

3年前亞運的遺憾仍歷歷在目，當時首度登上亞運舞台的簡慧萱，以0.6分之差無緣銅牌，讓她當下爆哭，並馬上決定要再挑戰名古屋亞運，所幸這次終於留下美好結局，今天她在銅牌戰以4比1擊敗伊朗好手沙迪吉（Fatemeh Sadeghi），生涯首度踏上亞運頒獎台。

簡慧萱賽後接受媒體聯訪時表示，去年10月世錦賽資格賽就是敗給沙迪吉，導致未能拿到資格，因此這次策略是換一套更有把握的套路，很開心最後有獲得裁判青睞，心情相當激動，並感謝自己努力，還有朋友、家人們陪伴，「雖然也有難以突破地方，但我有撐過去。」

近半年幾乎都自費出國比賽、訓練，簡慧萱抱著「如果不做點什麼，可能結果不會改變」的心態，決定直接赴日本取經，從最常去的沖繩，再到大分、鳥取，甚至前往西班牙找奧運冠軍桑傑士（SandraSanchez）訓練，「這4、5趟收穫很多，盡可能把大家給予東西融入成自己的風格。」

簡慧萱笑說，每次空手道賽程都是後面才打，這次移到比較前面，很高興帶回1面獎牌，希望藉此帶動空手道隊的奪牌氣勢，尤其兩天後還要與學妹征戰女子團體形，「我們還會再加油，希望有更好成績。」