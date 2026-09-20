亞運／台灣農產品特展名古屋街頭登場 李洋逛攤技癢試打羽球

農業部亞運期間舉辦「台灣農產品特展」，今天邀請運動部長李洋、台灣駐日本經濟文化代表處代表李逸洋、農業部長陳駿季共同出席推廣，李洋還久違拿起羽球拍在攤位試打。

台灣農場品特展設置在名古屋市區街頭，不但有遊戲小攤位，還有包括台灣的夜市香腸、蔥抓餅、滷肉飯、芒果冰、鰻魚飯等，大力推銷台灣美食給當地民眾。

今天推廣活動上，名古屋市長廣澤一郎也親自到場致詞，他提到，台灣的文化、台灣的美食一直都是日本人最愛，每年秋天名古屋市也會舉辦台灣夜市活動，感受一下台灣的深夜經濟美食文化。

運動部長李洋（左起）、行政院政務委員吳誠文、農業部長陳駿季、台灣駐日本經濟文化代表處代表李逸洋20日在日本名古屋出席「台灣農產品特展」活動。圖中央社提供

陳駿季提到，台灣的水果、食物、優良加工品都是特色，正好藉由這次亞運與運動部合作，除讓台灣選手可以吃到台灣味，也讓更多日本人可吃到台灣美食。

李洋今天不但出席活動，還到各個攤位挑戰闖關小遊戲，其中一關是將羽球用發球方式打進網帶中，沒想到李洋打了10球，但命中率不太好，讓他笑說：「真的不好意思，多發了幾球。」

李洋強調，運動部這次亞運可以與農業部合作，是一個很棒模式，加上這個農產品展，更可深化台灣與日本之間關係，也可讓日本人更瞭解台灣美食文化，以及台灣運動員表現。