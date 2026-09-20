亞運空手道／上屆奪牌失利的淚水轉化為動力 簡慧萱突破自己摘銅牌

名古屋亞運全面開戰第一天，中華隊代表團午間就捎來好消息，空手道女將簡慧萱在女子個人型奪銅，摘下我國代表團在本屆賽會第一面獎牌。簡慧萱後得知消息後也直言很開心，「給後面要上場的選手增添信心，相信之後還有更好的成績。」

簡慧萱今天首戰對上印尼選手達馬揚托（Marzella Sekar Damayant），她提到：「我今年亞錦賽輸給她，這次就想說，那我換一套型，跟她再比一次，也有順利過關。」也一如她自己賽前的設定，只要能贏下這名對手，後面應該就能更放得開。

8強賽對上菲律賓選手托瑞絲（Rebecca Cyril Torres），簡慧萱比起第一戰的緊張感，這場讓自己更放鬆表現，連續兩戰以4：1拿下勝利。

接著在關鍵的4強戰面對世界排名第一的香港選手劉慕裳，她也一度納悶，「怎麼又跟香港選手遇到了？」簡慧萱在4月於公開賽和劉慕裳交手時是落敗收場，她說：「當時我是打同一套型，雖然也是輸，但有得到日本教練的認可。」

因此這次雙方再碰頭，簡慧萱帶著「不畏懼」想法，再挑戰和當時同樣一套型，但仍以0：5落敗無緣爭金，「雖然結果還是輸了，但我覺得我有達到我自己想要的感覺。」她也說：「知道對手在什麼樣的高度，就想辦法突破，沒有突破就代表可能還有空間可以調整。」

銅牌戰面對伊朗選手法特梅（Fatemeh Sadeghi Dastak），簡慧萱拿出自己「最好的型」、將首戰勝印尼的同一套再用在獎牌戰，如願以4：1勝出，摘下銅牌。

「3年前下來我在那邊哭爆，然後就想好，我要打下一屆。」從上屆爭銅失利中重整旗鼓，簡慧萱今年如願奪牌而歸，這期間她也自費四處拜師訓練，從沖繩、大分、鳥取到西班牙，「我覺得這幾趟收穫很多，大家都給我一些東西，我再盡可能把它融合成自己的東西。」

能拿下這面亞運銅牌，簡慧萱感謝各方的幫忙，以及朋友、家人的陪伴，「也謝謝自己的努力，就是相信自己，有很困難的地方，也有很難突破的地方，但是我有撐過去！」