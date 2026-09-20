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亞運田徑／北條巧勇奪男子三鐵金牌 獲得洛杉磯奧運參賽資格
本屆亞運賽會第一面金牌得主出爐，由日本三鐵好手北條巧奪得。他今天以9秒之差力克張璽瑞後，贏得愛知名古屋亞運男子鐵人三項冠軍，並且獲得2028年洛杉磯奧運的參賽資格。
法新社報導，北條這面獎牌，也是日本在本屆亞運的第一面金牌。
他今天頂著一頭鮮豔的紅髮，在蒲郡市完成750公尺游泳、20公里自行車及5000公尺跑步，最終以52分56秒完賽，並擊敗拿下銀牌的中國選手張璽瑞；哈薩克選手札納拜（Arlan Zhanabay）再落後6秒，獲得銅牌。
北條目前30歲，他今天分別以第4名與第5名完成游泳與單車項目，接著在最後一項跑步項目最初便取得領先，最後與張璽瑞展開競逐之後勝出。
他賽後受訪時表示，「這是我們的第一面金牌，為日本代表團帶來很大的鼓舞。」
「日刊體育」報導，他也矢言挑戰奧運金牌，「在受到高度關注的情況下，能成為獎牌得主，對我們3人（包括站上頒獎台的中國與哈薩克選手）而言，都是很重要的經驗。我想亞洲選手應該在奧運還沒拿過獎牌。我希望從亞洲挑戰奧運金牌。」
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