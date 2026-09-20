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亞運軟網／周宴甄關鍵前排表現退南韓 女團金牌戰對日全力以赴

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
我國軟式網球女團挺進到金牌戰，有望為代表團爭得首面金牌。特派記者陳正興／攝影
我國軟式網球女團挺進到金牌戰，有望為代表團爭得首面金牌。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運我國軟式網球代表隊今天在團體賽傳來捷報，女團在4強賽遭遇南韓隊，在三點賽事都與對手苦戰到決勝局才分出勝負的情況下，最終以2：1險勝南韓晉級到金牌戰，稍後將與強敵日本隊爭金，教練張穎洲表示，將會盡全力拿出該有實力。

我國軟式網球代表隊這次團體賽男、女團都晉級到4強賽，確定銅牌保底，而今天4強賽率先登場的女團，卻在與南韓的賽事中陷入苦戰，在第一點雙打徐巧楹／黃詩媛以5：4險勝後，第二點單打江旻育則是在決勝局敗北，以3：4遭到南韓扳平，決勝點周宴甄／羅舒婷則是再與對手打到決勝局，最終以5：4勝出，挺進到金牌戰。

我國軟式網球女團挺進到金牌戰，有望為代表團爭得首面金牌。特派記者陳正興／攝影
我國軟式網球女團挺進到金牌戰，有望為代表團爭得首面金牌。特派記者陳正興／攝影

對於今天與南韓苦戰三點後險勝，教練張穎洲賽後表示，這場比賽最終能夠取勝，第三點的周宴甄在前排的表現是一大關鍵，幾次抓球都成功壓迫到南韓，「第二點我們比較可惜一點，實力我們確實還是比對手更好，但最終選手還是贏得很漂亮。」

談到接下來將與強敵也是地主的日本爭奪金牌，張穎洲說：「我們就是盡全力去做好，展現他們自己該有的實力就好，不想那麼多。」

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