亞運軟網／連三點苦戰至決勝局 我國女團險勝南韓下午拚首金

名古屋亞運在昨天進行開幕式後，今天也展開首個獎牌日，其中軟式網球團體賽，我國代表隊在男、女子隊都挺進到4強後確定銅牌保底，今天登場的4強賽我國兩隊也雙雙遭遇南韓隊，其中率先登場的女團在三點賽事中都與對手打到決勝局，最終以2：1挺進到下午1點的金牌戰，有望為代表團爭得首金。

上屆杭州亞運拿下3銀、2銅的軟網隊，今年再戰名古屋亞運又傳來佳績，其中由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷組成的女團，在日前連勝泰國、蒙古、菲律賓後挺進到4強賽，並在今天遭遇南韓。

江旻育。特派記者陳正興／攝影

今天首點雙打中華隊由徐巧楹／黃詩媛，最終以5：4驚險取勝，為中華隊搶下首點。第二點單打我國則由江旻育出擊，同樣與南韓對展展開激烈拉鋸，雙方在前三局打完後再度戰成平手，決勝局江旻育一度在3：6落後的情況下兩度追平比數，但最終仍是以9：11讓出決勝局，兩隊也戰成1：1平手。

決勝點雙打中華隊則由周宴甄／羅舒婷搭擋出擊，儘管開賽後就連拿2局，不過南韓組合隨即回追3局逆轉，雙方接下來也一路纏鬥到決勝局，最終周宴甄／羅舒婷也以7：3拿下決勝局，以5：4驚險勝出，並幫助中華隊挺進到金牌戰並將對上地主日本。