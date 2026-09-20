亞運空手道／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

空手道女將簡慧萱二度參與亞運，今天在名古屋亞運空手道女子個人「型」連過兩關，挺進4強，接著在準決賽以0：5不敵香港選手劉慕裳，但銅牌戰以4：1擊敗伊朗選手，替我國奪下本屆名古屋亞運的第一面獎牌。

簡慧萱上屆杭州亞運在女子個人型挺進銅牌戰，但最終以些微之差無緣獎牌。3年後再戰亞運，簡慧萱首戰面對印尼選手Marzella Sekar Damayant，先以4：1拿下勝利；接著在8強賽對上菲律賓選手Rebecca Cyril Torres，再以4：1勝出，搶下4強門票。

簡慧萱在4強戰對上香港選手劉慕裳，但沒能獲得5名裁判的青睞，最終以0：5落敗，連兩屆亞運爭銅牌。而銅牌戰面對伊朗選手Fatemeh Sadeghi Dastak再以4：1勝出，抱回本屆中華代表團第一面獎牌，銅牌入袋。