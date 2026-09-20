亞運自由車／「媽媽車手」曾可妡4度出征 個人計時賽摘第9

「媽媽車手」曾可妡今天在名古屋亞運公路自行車女子個人計時賽以均速36.2公里的成績跑完24.2公里，最終以40分02秒79完賽名列第9，可惜未能如願摘下獎牌。

現年39歲的曾可妡是一名雙寶媽，她沒因為身為人母就放棄自己對自行車的熱愛，今年是她生涯第4度參加亞運，之前受訪時她曾透露，她是抱著既享受又期待的心情應戰。

為了以最佳狀態迎接比賽，曾可妡除了賽前去日本場勘，回台後也進行模擬演練，她並在社群網站上透露，這條賽道全是起伏，沒有任何平路，充滿了挑戰性。

台灣時間今天上午8時亞運自行車女子個人計時賽開跑，共有15名參賽選手，曾可妡是第5位出發的選手，她以40分02秒79完賽時一度高居第2，可惜後續選手依序發車後，她的排名也逐漸下滑，最後以第9名作收。

比賽最終由上屆杭州亞運銅牌得主、哈薩克名將蘇塔諾娃（Rinata Sultanova）以36分23秒72摘金，中國選手張好則以36分28秒40鍍銀，韓國選手申智恩（音譯Shin Jieun）以36分56秒14獲銅。