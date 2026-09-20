亞運武術／李洋場邊觀賽 鄭郁咺初戰亞運失誤無緣獎牌

2026名古屋亞運昨晚開幕，賽事今天全面展開，一早9點展開的武術男子長拳賽事，運動部部長李洋現身場邊觀賽。我國選手鄭郁咺初戰亞運卻因緊張造成失誤，表現不如預期，賽後他與教練都忍不住淚崩。

「一直以來當競技選手的夢想，就是能踏上亞運這個舞台。」鄭郁咺練武術20年，今年總算一圓亞運夢，且在開幕隔天就打頭陣上場，他坦言心情確實比較緊張，導致在一上場時就發生失誤，「撇除那個失誤，我覺得我在後續的比賽當中，有把自己在訓練的東西好好發揮出來。」

鄭郁咺首次亞運參賽無緣獎牌。圖／中華奧會提供

鄭郁咺最終拿下8.793排名第21收場，沒能達到預期的成果，他提到：「這次也算是圓夢踏上來這個舞台，但可能還是沒有表現好，這是比較可惜的地方，我還是會記取這次的教訓，希望下一次還是能再登上這個舞台。」

教練蔡澤民坦言，依賽前自己和總教練的掌握，鄭郁咺狀況都很好，但實際比賽難免緊張或太興奮，因為失誤導致這樣的結果，確實比較可惜，「後面就算表現得比別的選手還要好，也因為這個失誤就沒了。」講著講著，蔡澤民情緒也湧了上來。

賽後蔡澤民與鄭郁咺彼此相擁，都難掩情緒激動，鄭郁咺談起教練時也忍不住淚水，「教練對我來說滿重要的，是我武術生涯最重要的的教練，可是我沒有辦法把該練的東西表現出來⋯⋯。」