亞運男籃／決賽首度上演韓日大戰 一哥李賢重力拚金牌爭取兵役解套

由拉脫維亞籍總教練馬祖爾斯（Nikolajs Mazurs）率領的南韓男籃，將於20日晚間亞運金牌戰迎戰地主日本隊，這也是亞運男籃決賽史上首度上演韓日大對決，話題性十足。

若此役擊敗日本，南韓將繼2014年後，睽違12年再度摘下亞運男籃金牌，同時也是隊史第5面亞運金牌。南韓男籃過去曾在1970年、1982年、2002年、2014年奪金，若這次在日本封王，也將是1982年印度新德里亞運後，睽違44年再次於海外亞運拿下冠軍。2002年釜山亞運與2014年仁川亞運則都是在南韓本土奪冠。

外界也關注南韓男籃能否延續所謂「12年金牌周期」。南韓在2002年奪冠後，相隔12年於2014年再度登頂，如今又在12年後闖進決賽。2014年仁川亞運奪金後，南韓在2018年雅加達巨港亞運拿下銅牌，但在2023年舉行的杭州亞運8強出局，最終僅排名第7，創下隊史亞運最差成績。

本屆南韓男籃雖然賽前因熱身賽表現不穩而受到質疑，但進入亞運後逐漸展現穩定戰力。小組賽階段，南韓先後擊敗沙烏地阿拉伯、印尼與日本，8強賽又以114：80大勝約旦，4強賽則以77：51擊敗伊朗，持續以強勢表現挺進冠軍戰。

不過，地主日本同樣不容小覷。雖然沒有八村壘、河村勇輝、渡邊雄太、霍金森等招牌球星，被視為國家隊二軍陣容，但由歸化長人柯克（Alex Kirk）領軍，整體戰力相當扎實。日本小組賽唯一敗仗就是輸給南韓，之後8強賽以85：78擊敗中華隊，4強賽再以97：77狂勝中國，展現留下金牌的強勁氣勢。

南韓之所以對金牌抱有期待，最重要原因之一就是陣中一哥李賢重狀況相當火熱。李賢重本屆賽事前5戰平均攻下23.4分，暫居得分榜第2名，此外平均8.0籃板排名第8，平均2.4抄截也高居第2，攻守兩端都扮演南韓最關鍵人物。

李賢重畢業於美國戴維森大學，近年持續在海外磨練，試圖挑戰NBA舞台。若他能在本屆亞運隨隊奪金，也將解決未來持續旅外發展最重要的不確定因素之一，也就是兵役問題。李賢重本月初才與波特蘭拓荒者簽下非保障的「Exhibit 10」短約，冀望能在訓練營爭取獲得雙向合約的機會。

除了李賢重，曾拿下KBL例行賽最有價值球員的李政炫（Lee Jung-hyun）也是南韓爭金重要戰力。他在小組賽對日本一戰狂拿25分，展現火燙手感。4強賽攻下19分的李禹碩同樣狀況出色，若兩人能在決賽延續外線與進攻火力，南韓距離睽違12年的亞運冠軍將更近一步。