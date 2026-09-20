亞運籃球／透露陳盈駿、胡瓏貿擁抱秘辛 郭佳紋：他自責到想撕球衣

家人是運動員最堅強後盾，亞運中華男籃隊長陳盈駿妻子郭佳紋這次一群親友組團，特別飛到日本名古屋，現場為中華男籃加油打氣，球員背景的郭佳紋，非常理解且體諒男籃隊長陳盈駿的各種不容易，「他對於他這個職業，真的非常自律，這部分我沒有私心地說，所以有時我們總是差那麼一點點時，就覺得為什麼不能再給他們多一點點運氣也好，他們真的拚盡全力，也沒留下什麼遺憾了。」

愛知名古屋亞運男籃賽事，中華隊8強止步，但回推關鍵一役，小組賽對壘伊朗隊，陳盈駿執行最後一擊三分球失手，無緣爭搶分組第一。賽後第一時間胡瓏貿向前抱住陳盈駿，留下球迷回味的感人畫面。

郭佳紋坦言，「大家想錯了，龍貓（胡瓏貿）抱住他，是因為阿駿氣到自責到想把球衣當場撕掉，趕快去跟他說，『不要、不要、不要把衣服撕掉』，我覺得所有球員的家人都是這樣吧，會感到很心疼，看到他們這麼努力，那一場結束後，我也快哭出來。」

陳盈駿最後八強戰結束受訪時提到，提升自己個人能力，整個團隊才會變好，他以身作則，從基本訓練到心態，不斷強化武裝自己。

郭佳紋表示過去都由她主動開導陳盈駿，現在則是陳盈駿會內化，然後分享，「他一直都是拿出自己百分之百，甚至百分之兩百的力氣去做，不要對不起自己。然後現在這幾年，他變成一個學長的身分，更成熟也更有壓力，要把團隊帶領好，很多時候他會很自責，但他總希望從每一次訓練，每一次跟學弟溝通的機會，讓這環境、讓這支球隊變得越來越好，這是他這幾年不一樣的地方。」

郭佳紋相信陳盈駿這次帶給球迷感受可能更不一樣，「我自己觀察是覺得，畢竟33歲了，這幾年他也跟我說，不管是每一次的瓊斯盃或國際賽，都很有可能是最後一次。他在場上這麼多情感，因為他真的覺得他不知道，他下一次還能不能再穿上中華隊球衣，因為未來真的很難說，但我相信他如果就是球隊需要他，身體沒有什麼狀況，他一定還是會想盡辦法。」郭佳紋透露陳盈駿期待繼續在國際賽場上奮戰，也為下一個世代奉獻心力。

郭佳紋這次組親友團到名古屋，除了應援也順道觀光旅遊，她笑說頭一回造訪名古屋，搭乘台灣虎航到中部國際機場，線上報到後程序非常順暢，而且親子友善，空服員相當用心，整體服務感受相當不錯。