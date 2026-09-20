亞運自由車／美利達登山賽累積經驗值 蔡雅羽強勢封后

「美利達登山車大獎賽」去年重磅回歸，今年賽事挑戰全面升級，除邀請十屆亞洲錦標賽XC冠軍、日本登山車傳奇名將，現職ASIA UNION TCS RACING TEAM領隊的山本幸平來台，國內外各路好手自是卯足全力應戰，即將代表台灣出發征戰日本名古屋亞運登山車賽的國手蔡雅羽就以絕佳的狀態強勢進站封后。

蔡雅羽表示，雖然馬上就要迎接重要的名古屋亞運，但知道有那麼經典的賽事及全新的賽道可累積經驗值，還是會讓人忍不住參加，但自己也要求自己以不受傷為原則，將最好的狀態保留給重要的賽事，除了主辦單位及主持人多次向同場的選手提醒外，同場競技的車友也多會讓出距離，讓她能以穩定速度向前超越，這次除了取得好成績以外，更是場暢快的騎乘活動。

XC男子菁英組冠軍山本幸平以45分29秒率先進終點，台灣好手龔裕哲以45分55秒飲恨銀牌。

美利達大獎賽為選手們準備了香山步道東方公園作為競賽場域，該場域挾八卦山之勢使得地形相當豐富，本身就是極適合發展成登山車運動的場域。有鑑於今年賽事內容再度升級，早上首場XC越野繞圈賽開賽後便高潮迭起，賽場上競爭激烈，賽道旁更是加油聲及歡呼聲不斷，不僅選手們卯足全力，一旁補給區的親友亦是忙得不可開交。與公路車賽事不同的是，登山車賽的現場總是和樂融融，只要選手從賽道轉進補給區，所有人就主動提供飲用水讓選手飲用，所以就算隻身前往參賽，都能得到適度的補給及照料。

另外，Enduro全地形耐力賽也在相隔不遠的時間差及距離下，於另一側的制高點逐一放行，因此路線上不時能看Enduro選手或飛或跳的飛越障礙及地形的畫面。

美利達自行車曾進成副總經理於開賽前表示，美利達自行車一直以來為推動自行車運動不遺餘力，長年更深耕限制多且舉辦難度極高的登山車賽事，尤其是一向為人稱道的美利達大獎賽，雖然過去曾因多種因素而停辦多年，但在去年排除萬難的努力下重新舉辦並獲得一致的好評，在車迷朋友的熱情支持及林世賢市長的支持下，順利讓大會得以使用香山步道東方公園這塊高水準的場域。