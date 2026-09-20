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富邦金挺中華隊 全民應援抽機票

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦六五為Dream Team加油」，邀請民眾一同為征戰亞運的選手們加油集氣。圖／富邦金控提供
富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦六五為Dream Team加油」，邀請民眾一同為征戰亞運的選手們加油集氣。圖／富邦金控提供

二○二六年名古屋亞運昨晚開幕，今年共六位「富邦Dream Team」選手及球員將代表中華隊爭取佳績，包括舉重選手郭婞淳、陳冠伶，體操選手李智凱、高爾夫選手王偉軒，鐵人三項選手張綺文，以及入選中華男籃的台北富邦勇士隊球員曾祥鈞。

富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦六五為Dream Team加油」，邀請民眾一同來參與，為征戰亞運的中華隊選手們加油集氣。

今年亞運富邦金控以「富邦六五為Dream Team加油」為主題，運用富邦悍將年度主題曲「藍色力量」打造節奏挑戰互動遊戲，邀請民眾透過遊戲參與，為中華隊選手們應援喝采。

節奏挑戰賽以民眾熟悉的音樂類型遊戲為原型，挑戰者在限定時間內，跟隨音樂節奏完成應援，系統將依據個人表現生成「富邦Dream Team選手應援能力卡」。

民眾可將應援能力卡分享至Meta富邦官方粉絲頁，號召親友一同參與，完成指定任務還有機會抽名古屋來回機票、Line Points六五○點，並邀請全民攜手為中華隊加油。

富邦金控預祝所有中華隊選手都能在亞運賽場上展現最佳狀態、締造佳績，也邀請全民加入「富邦六五為Dream Team加油」行列，以實際行動支持中華代表團，參與活動再抽好禮。

活動詳情請前往Meta富邦官方粉絲頁查詢，網址為https://reurl.cc/5XV16n

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