亞運／璀璨煙火中名古屋亞運正式啟動

2026年名古屋亞運今晚在瑞穗公園陸上競技場舉行開幕典禮，是日本暌違32年再度主辦亞運，日本天皇德仁與皇后雅子親自蒞臨現場。中華代表團由黃筱雯、張煥宜掌旗，共計110人穿著訂製西裝、揮舞會旗出場，獲得現場觀眾的歡呼聲。

開幕典禮在日本當地時間晚間6點正式展開，日本天皇德仁、皇后雅子及秋篠宮文仁親王與紀子妃都親自蒞臨現場，之後由日本衛隊護送日本國旗入場，並由戶田惠子演唱國歌，接著迎接各國代表團入場的重頭戲。

亞洲45個國家與地區及亞奧會（OCA）難民選手團依序入場，中華代表團排在第36位，當現場唱名中華隊入場時，現場也爆出一陣歡呼聲。

中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜共同掌旗，率領13運動種類選手計110人揮舞會旗進場，全員穿著藍色西裝、卡其色褲子亮麗現身，「舉重女神」郭婞淳也在人群中拿起手機紀錄繞場的時刻。

戶田惠子演唱日本國歌。特派記者陳正興／攝影

運動部長李洋（後排左二）出席。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運由日本「鏈球父子」室伏重信及室伏廣治，走上心型聖火台，攜手點燃聖火。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕儀式，名古屋亞運吉祥物Honohon。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕儀式虛擬偶像獻聲演唱。特派記者陳正興／攝影

日本國旗與會旗在場中飄揚。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕儀式，煙火點燃夜空啟動一連串賽事。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕儀式，著名的名古屋城與傳統藝術表演搭配演出。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕儀式，舞踊飛天表演與名古屋城一同演出。特派記者陳正興／攝影

日本國旗在場中飄揚。特派記者陳正興／攝影