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亞運／名古屋城現身開幕場中 鏈球父子檔室伏重信、室伏廣治點燃聖火

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運開幕典禮表演，大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影
亞運開幕典禮表演，大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運今晚正式開幕，中華代表團在現場觀眾的熱烈歡呼聲中登場，地主日本代表團則是壓軸登場，在開幕繞場及開幕表演結束後，由鏈球父子檔室伏重信、室伏廣治共同走上心形聖火台，攜手點燃本屆亞運聖火。

本屆開幕式由名古屋出身的名導演堤幸彥擔任總導演，以「和諧的心跳（Harmonic Heart Beat）」為設計概念，打造大型心形舞台，象徵將運動員與觀眾融為一體的「心」，各代表團出場時的手舉名牌，也是心形呈現。

在各代表團繞場結束後，由亞運組委會主席及亞奧會主席進行致詞，並正式宣告亞運開幕。

銜接開幕表演橋段前，大螢幕畫面播送名古屋各地景點介紹影片，介紹至名古屋城時，一座大型名古屋城現身在舞台中央，引起現場驚呼，也為後續的名古屋特色表演節目揭開序幕。

兩段表演則展現名古屋古今特色，從傳統的歌舞伎表演，到結合光影、機械、機器人與豐田汽車移動載具的演出，展現名古屋製造業重鎮特色。

另一重頭戲點燃聖火環節，6名火炬手由各運動競賽名將擔任，依序為角力選手藤波朱理、「日本蛙王」北島康介、短跑名將伊東浩司、羽球選手高橋禮華，之後將聖火傳遞給鏈球傳奇室伏廣治，接著再由室伏廣治交棒給父親室伏重信，父子檔共同走上心形聖火台，點燃本屆名古屋亞運聖火。

本屆聖火台為對稱的心形，呼應這次開幕典禮的核心設計，希望呈現「亞洲一心、一顆心，及超越言語的共鳴與擁抱」，外觀則納入象徵名古屋的金鯱概念，以美麗而整齊的線條呈現，同時兼具科技感。

典禮尾聲由全體演員與管弦樂團共同進行演出，並施放三河傳統的「手筒花火」，沒有開幕儀式最受期待的大型煙火秀，典禮也就此畫下句點。

大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影
大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕典禮表演。特派記者陳正興／攝影
亞運開幕典禮表演。特派記者陳正興／攝影

開幕儀式尾聲，環狀煙火施放短暫一秒，為典禮劃下句點。特派記者陳正興／攝影
開幕儀式尾聲，環狀煙火施放短暫一秒，為典禮劃下句點。特派記者陳正興／攝影

開幕儀式尾聲，環狀煙火施放短暫一秒，為典禮劃下句點。特派記者陳正興／攝影
開幕儀式尾聲，環狀煙火施放短暫一秒，為典禮劃下句點。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕典禮表演，呈現名古屋傳統特色。特派記者陳正興／攝影
亞運開幕典禮表演，呈現名古屋傳統特色。特派記者陳正興／攝影

大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影
大型名古屋城裝置現身場中。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運 聖火

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