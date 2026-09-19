亞運／名古屋亞運開幕！ 中華代表團110人亮麗登場獲熱烈歡呼

2026年名古屋亞運今晚在瑞穗公園陸上競技場舉行開幕典禮，是日本暌違32年再度主辦亞運，日本天皇德仁與皇后雅子親自蒞臨現場。中華代表團由黃筱雯、張煥宜掌旗，共計110人穿著訂製西裝、揮舞會旗出場，也獲得現場觀眾的歡呼聲。

開幕典禮在日本當地時間晚間6點正式展開，日本天皇德仁、皇后雅子及秋篠宮文仁親王與紀子妃都親自蒞臨現場，之後由日本衛隊護送日本國旗入場，並由戶田惠子演唱國歌，接著迎接各國代表團入場的重頭戲。

亞洲45個國家與地區及亞奧會（OCA）難民選手團依序入場，中華代表團排在第36位，當現場唱名中華隊入場時，現場也爆出一陣歡呼聲。

中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜共同掌旗，率領13運動種類選手計110人揮舞會旗進場，全員穿著藍色西裝、卡其色褲子亮麗現身，「舉重女神」郭婞淳也在人群中拿起手機紀錄繞場的時刻。

日本國旗進場。特派記者陳正興／攝影

中華代表團進場。特派記者陳正興／攝影

中華代表團進場。特派記者陳正興／攝影

中華代表團由黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕典禮在瑞穗公園路上競技場登場。特派記者陳正興／攝影

日本德仁天皇夫婦及秋篠宮文仁親王夫婦親臨亞運開幕典禮。特派記者陳正興／攝影

亞運開幕典禮在瑞穗公園路上競技場登場。特派記者陳正興／攝影