亞運／20日全面開打！軟網拚金牌、林昀儒團體賽登場

2026名古屋亞運在今晚開幕式後，從明天起全面點燃戰火，台灣軟網男、女團都挺進4強已保底銅牌，將力拚獎牌成色；桌球團體賽登場，男團一哥林昀儒也將披掛上陣。

台灣代表隊明天共在9個運動種類登場，其中軟式網球，台灣男團、女團都將在4強賽對上勁敵韓國，由於軟網採取並列銅牌，因此代表隊希望能進化獎牌成色。

射擊賽事明天進行女子10公尺空氣步槍，有宋諭婷、林穎欣、周亞瑄出賽，根據中華奧會副主席、同時也是前射擊協會理事長陳士魁分析，「我們女子步槍選手實力很平均，個人賽仍須一拚，但團體的部分很有機會站上頒獎台。」

至於桌球團體預賽，籤運奇佳的男子團隊，明天預賽1日兩戰，先打尼泊爾、再戰巴林；女子團隊則先打孟加拉、再戰北韓。

根據教練分析，男子團體2場過關都不難，會讓所有球員都下場適應場地和手感；女團賽事對北韓將是關鍵戰役，如果能獲勝搶下分組第1，8強之路才會好走。

本屆亞運新增加的綜合格鬥，台灣「最狠的女人」林郁芬將在60公斤級出賽；林郁芬從跆拳道出身，後來投入卡巴迪領域，沒想到因緣際會改練綜合格鬥，這次再度取得亞運代表資格。