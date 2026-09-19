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亞運／中華代表團13種類計110人參與開幕典禮 李洋現身觀眾席
名古屋亞運今晚在Paloma瑞穗體育場舉行開幕典禮，中華代表團將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜共同掌旗入場，運動部部長李洋也現身會場，以貴賓身分準備迎接今晚的開幕式。
今晚開幕典禮將在日本時間晚間6點登場（台灣時間晚間5點），中華代表團排在第36位進場，在敘利亞之後、塔吉克之前。代表團共計有自由車、擊劍、綜合格鬥、衝浪、滑板、武術、卡巴迪、籃球、拳擊、羽球、競技體操、曲棍球、舉重等13運動種類選手，合計110人參與。
僅管李洋抵達日本後歷經風波，包括昨天參與選手村開村儀式一度遭擋下，但李洋今天稍早就強調，今晚開幕典禮將會全程參與不缺席，並已依照流程進行申報，「盡全力維持對等、尊嚴。」
今天開幕典禮早早開放民眾及媒體入場，李洋也一身西裝現身場邊觀眾席，在幕僚及中華奧會秘書長徐孝慈的陪同下，準備參與稍晚的典禮。
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