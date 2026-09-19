亞運武術／走過傷勢與心魔 劉佩勳再戰亞運打頭陣求「享受當下」

揮別上屆初登亞運賽場的懵懂與新鮮感，我國武術女子太極拳太極劍好手劉佩勳明天即將在名古屋亞運登場，走過傷勢困擾與長達一年是否退役的掙扎，劉佩勳這次不再給自己過多壓力，要懷著快樂與享受的心情站上賽場，並強調，「這段路的每一次摔倒與對話，都是成長的養分，現在的我沒有愧對自己。」

原本規劃大學畢業就要告別選手生涯的劉佩勳，在前一屆亞運以新秀之姿與諸多偶像同場較勁，然而隨之而來的傷勢卻讓她在過往三年走得極為掙扎，她坦言，每當萌生放棄念頭時，內心總是陣陣抽痛。

所幸在貴人相助下，劉佩勳逐漸走出傷勢陰霾，並順利透過選拔再度取得亞運門票，不過隨著對對手優勢了解越深，她對自己的標準也水漲船高，陷入追求完美的痛苦循環中，「我會更緊盯自己的不足，但似乎也對自己太嚴格了些。」劉佩勳笑說，這段時間除了身體要適應訓練，心理上更不斷與懷疑自己的聲音獨處，但只要能從跌倒中重新站起，一切努力就都值得。

除了場上的心理調適，本次亞運體驗也讓劉佩勳直呼新鮮，對於大會安排入住郵輪，她透露第一天的確因船隻晃動而有點暈船，一度擔心影響狀態，好在適應後加上空間通風良好，隨後的訓練狀況也相當順暢。

賽程排在首日、即將於第二位上場的她，今天特地前往中繼站放鬆身心，面對即將到來的考驗，劉佩勳坦然表示，「雖然腦海中難免還是有些雜音，但這次我更想專注在當下、享受比賽。一路上該做的我都做了，沒有鬆懈，這樣就夠了。」