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亞運桌球／男團拚分組龍頭 教練盼以挑戰者心態面對

中央社／ 名古屋19日電
中華隊亞運陣容大幅換血，不變的是依舊由世界排名第6的「台灣一哥」林昀儒領軍。新華社 新華通訊社
中華隊亞運陣容大幅換血，不變的是依舊由世界排名第6的「台灣一哥」林昀儒領軍。新華社 新華通訊社

名古屋亞運桌球團體賽即將於明天登場，其中台灣男團將分別對戰尼泊爾、巴林，力拚以分組第1之姿出線，教練團表示，期望選手以挑戰者心態面對每場比賽。

上屆杭州亞運台灣男團拿到銅牌，不過這次陣容大幅換血，依舊由世界排名第6的「台灣一哥」林昀儒領軍，搭配郭冠宏、馮翊新、徐絃家及洪敬愷等首次參加亞運的好手，期盼延續奪牌紀錄。

台灣男團明天將率先對戰尼泊爾，接著再面對巴林，第1階段目標鎖定以分組第1之姿出線、直接搶下8強門票，教練團今天接受中央社採訪時表示，目前大家賽前訓練準備得還不錯。

不過，畢竟陣中有多名選手是第1次踏上亞運舞台，因此教練團希望球員以挑戰者心態面對每1場比賽，並鼓勵所有人要對自己有信心、團隊意識，互相加油打氣，「接下來根據大家臨場表現做後續安排。」

至於台灣女團則由「桌球一姊」鄭怡靜領軍，攜手陳思羽、吳映萱、葉伊恬及彭郁涵，明天分組賽依序面對孟加拉、北韓，同樣希望力拚分組龍頭。

2026名古屋亞運 桌球 林昀儒

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