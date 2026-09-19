亞運／開幕式19日傍晚登場 台灣依英文「T」排第36個進場

名古屋亞運開幕式於今天台灣時間晚上5時登場，台灣代表團以英文「T」字開頭，被排在第36個進場，並由武術散打張煥宜、拳擊好手黃筱雯擔任男、女掌旗官。

名古屋亞運今天在瑞穗體育場正式點燃戰火，這次開幕式以「心跳」（HEART BEAT）為主題，象徵亞洲各地好手透過運動緊密連結再一起，並由曾執導「金田一少年之事件簿」、「池袋西口公園」等作品的堤幸彥擔任總導演。

台灣代表團依照慣例以英文「T」字開頭，被排在敘利亞之後、塔吉克之前，第36個進場，並派出技擊類好手承擔男、女掌旗官重任，分別為上屆亞運武術散打銅牌的張煥宜及東京奧運銅牌拳擊女將黃筱雯。

生涯首度參加亞運開幕典禮的黃筱雯笑說，知道扛起掌旗官任務時很驚訝，畢竟沒有想過是自己，還特別查了一下別人怎麼掌旗，希望與張煥宜一起完成這項任務，「我會做好表情管理，努力保持微笑。」