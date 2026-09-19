快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

創首例！祭中火「增氣拆煤1：1發照」 盧秀燕火速發燃氣操作許可

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運射擊／女子手槍再拚牌 證件妹吳佳穎、新星鄭晏晴肩負重任

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
「證件妹」吳佳穎。圖／中華民國射擊協會提供（資料照）
「證件妹」吳佳穎。圖／中華民國射擊協會提供（資料照）

我國亞運射擊代表隊今年共派出18位選手參賽，其中不僅由楊昆弼、李孟遠、林怡君領軍的飛靶隊被看好奪牌，女子10公尺空氣手槍也將由奧運國手吳佳穎、余艾玟以及亞運新星鄭晏晴聯手出擊，其中「證件妹」吳佳穎上屆亞運在女子10公尺空氣手槍以第4名與獎牌擦身而過，今年也將再度挑戰頒獎台。

上屆杭州亞運我國射擊代表隊在女子10公尺空氣手槍團體賽，由吳佳穎、余艾玟、劉恆妤攜手拿下銅牌，今年吳佳穎、余艾玟也再度征戰名古屋，並帶上年僅19歲的新星鄭晏晴出擊，力拚連續兩屆奪牌。

其中吳佳穎將是生涯第4度征戰亞運會，她曾在2014年仁川亞運與2022年杭州亞運拿下女子10公尺空氣手槍團體賽1銀、1銅，是這次手槍隊中大賽經驗最豐富的選手。

教練郭孟熙表示，儘管吳佳穎這次未能取得25公尺手槍參賽權留下些許遺憾，但能專注在10公尺空氣手槍也調整得不錯，「這些有經驗的選手，在大賽後都需要一段比較長的時間去釋放，然後重新凝聚，她目前調整狀況也蠻不錯的。」

對於首次參加亞運的鄭晏晴，則是帶著上半年的火熱狀態以及6月世青賽奪下混雙銅牌的好表現前來名古屋，不過郭孟熙也希望首次參賽的鄭晏晴不要扛下太多壓力，「我希望她不要覺得要給自己特別的意義，說一定要怎樣，但我也提醒她，只要她扛得住就是你的。尤其她這次還有3個比賽項目，雖然這會是很大的負擔，但我相信她應該沒問題。」

2026名古屋亞運 吳佳穎 射擊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

亞運軟網／延續亞運奪牌紀錄 余凱文：盼為軟網發展作出貢獻

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

亞運拳擊／拳協製作應援小物 林郁婷、黃筱雯讓粉絲帶著走

相關新聞

名古屋隨筆／開村儀式爆插曲 各國媒體通過重重關卡等到一陣錯愕

選手村開村歡迎儀式為大型運動會開幕前的序曲，大會安排各代表團分批在選手村進行升旗典禮，但今年名古屋亞運前的中華代表團開村儀式，卻因為意外插曲變了調，包括台灣媒體在內的近百名媒體，在烈日下苦候超過兩小時，等到一陣錯愕。

亞運／不受開村紛爭影響將全程參與開幕式 李洋：盡全力維持對等尊嚴

名古屋亞運開幕式即將在今天晚間於瑞穗公園陸上競技場舉行，我國代表團將由拳擊好手黃筱雯、武術散打好手張煥宜擔任掌旗官，對於晚間是否會如期參與開幕式，運動部部長李洋在今天出席中繼站參訪活動時也強調，將會全程參與不缺席，並且已經依照流程進行申報，將會盡全力維持對等尊嚴。

亞運射擊／女子手槍再拚牌 證件妹吳佳穎、新星鄭晏晴肩負重任

我國亞運射擊代表隊今年共派出18位選手參賽，其中不僅由楊昆弼、李孟遠、林怡君領軍的飛靶隊被看好奪牌，女子10公尺空氣手槍也將由奧運國手吳佳穎、余艾玟以及亞運新星鄭晏晴聯手出擊，其中「證件妹」吳佳穎上屆亞運在女子10公尺空氣手槍以第4名與獎牌擦身而過，今年也將再度挑戰頒獎台。

亞運／還原台灣豆花口感還研發高蛋白珍奶 中繼站膳食補給超搶手

名古屋亞運點燃戰火，我國代表團在市中心「御園小學校」設立的一站式中繼站也全面啟動，除了齊全的醫療與體能訓練設施外，膳食補給區更吸引選手熱烈響應，其中鹽滷豆花、高蛋白珍奶及能量水果果凍等手作點心，成為國手們訓練後最搶手的補給首選。

亞運男籃／中國四強賽慘輸日本二軍20分 王治郅直批：實打實打不過

中國男籃18日在名古屋亞運會四強賽遭逢慘敗，面對多數主力缺席的日本隊，全場最多一度落後達35分，最終以77比97不敵對手無緣決賽，創下中國男籃對陣日本隊的史上最大輸球分差紀錄。中國男籃將在20日與伊朗隊爭奪銅牌。

亞運射擊／在台進行山路模擬訓練 射擊隊明登場盼「立第一功」

名古屋亞運在今天開幕後，明天就將迎來首個獎牌日，其中我國射擊代表隊將在愛知縣綜合射擊場迎來女子10公尺空氣步槍決賽，有望為我國代表團爭取本屆首面獎牌，而為了因應比賽場館愛知縣綜合射擊場的山路行程，教練郭孟熙也透露，代表隊在台灣期間就曾進行了兩次一小時的「山路模擬訓練」，期盼幫助選手找到備賽方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。