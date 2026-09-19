亞運射擊／女子手槍再拚牌 證件妹吳佳穎、新星鄭晏晴肩負重任

我國亞運射擊代表隊今年共派出18位選手參賽，其中不僅由楊昆弼、李孟遠、林怡君領軍的飛靶隊被看好奪牌，女子10公尺空氣手槍也將由奧運國手吳佳穎、余艾玟以及亞運新星鄭晏晴聯手出擊，其中「證件妹」吳佳穎上屆亞運在女子10公尺空氣手槍以第4名與獎牌擦身而過，今年也將再度挑戰頒獎台。

上屆杭州亞運我國射擊代表隊在女子10公尺空氣手槍團體賽，由吳佳穎、余艾玟、劉恆妤攜手拿下銅牌，今年吳佳穎、余艾玟也再度征戰名古屋，並帶上年僅19歲的新星鄭晏晴出擊，力拚連續兩屆奪牌。

其中吳佳穎將是生涯第4度征戰亞運會，她曾在2014年仁川亞運與2022年杭州亞運拿下女子10公尺空氣手槍團體賽1銀、1銅，是這次手槍隊中大賽經驗最豐富的選手。

教練郭孟熙表示，儘管吳佳穎這次未能取得25公尺手槍參賽權留下些許遺憾，但能專注在10公尺空氣手槍也調整得不錯，「這些有經驗的選手，在大賽後都需要一段比較長的時間去釋放，然後重新凝聚，她目前調整狀況也蠻不錯的。」

對於首次參加亞運的鄭晏晴，則是帶著上半年的火熱狀態以及6月世青賽奪下混雙銅牌的好表現前來名古屋，不過郭孟熙也希望首次參賽的鄭晏晴不要扛下太多壓力，「我希望她不要覺得要給自己特別的意義，說一定要怎樣，但我也提醒她，只要她扛得住就是你的。尤其她這次還有3個比賽項目，雖然這會是很大的負擔，但我相信她應該沒問題。」