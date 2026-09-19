亞運／還原台灣豆花口感還研發高蛋白珍奶 中繼站膳食補給超搶手

名古屋亞運點燃戰火，我國代表團在市中心「御園小學校」設立的一站式中繼站也全面啟動，除了齊全的醫療與體能訓練設施外，膳食補給區更吸引選手熱烈響應，其中鹽滷豆花、高蛋白珍奶及能量水果果凍等手作點心，成為國手們訓練後最搶手的補給首選。

這次中繼站膳食補給區由運科中心營養師進駐，除了提供團隊與個人諮詢，更在培訓與競賽不同周期打造專屬策略，從培訓期傷後修復到競賽期的三階段補充，全力擔任選手後盾。

營養師吳婉淳透露，去年世大運就曾提供高蛋白奶，但這次希望更創新、更有台灣味，所以嘗試做豆花，但異地作業若從生黃豆磨起過於繁複，團隊因此改採日本現成的濃醇豆乳與豆漿，反覆調配與鹽滷的黃金比例，歷經一、兩個月研發試驗，才還原出細緻的台灣傳統鹽滷豆花口感。

此外，團隊特別從台灣帶來即食珍珠，方便選手迅速補充醣類，並研發富含水果多酚的能量果凍幫助肌肉修復與抗氧化。吳婉淳笑說，這些點心出發前已在國訓中心進行「試營運」模擬，受限於行李限重，除了禁藥檢驗合格的營養品與珍珠外，豆漿、水果等均在當地採購，籌辦時「每天步行都是兩萬步起跳」。

營養師白詣豪表示，這些點心背後均有嚴密的運動營養學依據，現場會根據專項訓練強度給予個人化建議，如高強度訓練後補充高蛋白珍奶，或搭配水果果凍促進恢復。