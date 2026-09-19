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名古屋隨筆／開村儀式爆插曲 各國媒體通過重重關卡等到一陣錯愕

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
選手村開村歡迎儀式，大批媒體在被圍起來的空間中等了又等。特派記者葉姵妤／攝影
選手村開村歡迎儀式，大批媒體在被圍起來的空間中等了又等。特派記者葉姵妤／攝影

選手村開村歡迎儀式為大型運動會開幕前的序曲，大會安排各代表團分批在選手村進行升旗典禮，但今年名古屋亞運前的中華代表團開村儀式，卻因為意外插曲變了調，包括台灣媒體在內的近百名媒體，在烈日下苦候超過兩小時，等到一陣錯愕。

中華代表團原訂在18日下午1點30分，在名古屋市港區的花園碼頭，與北韓、葉門、巴勒斯坦、印度及東帝汶一同參與選手村開村活動。

為了要採訪這場升旗儀式的媒體先經過重重關卡，搭乘上午11點50分從主媒體中心發車的接駁車，在進入媒體中心已先經過一次安檢，抵達選手村外圍後，排隊換證前再經過一次人工安檢，換證完成走到對面約50公尺的距離，還要再通過選手村的安檢才得以入內，且安檢通道和人手都較少，帶著大量器材的媒體也只能排隊等候，光是進村就花了不少時間。

抵達會場後，針對大批為了開村儀式而來的媒體，大會僅規劃所有人待在由移動式柵欄圍起來的特定空間中，且因會場與貨櫃屋選手村就隔著一條馬路，現場人員還不斷盯著現場媒體並再次囑咐，拍攝只能往特定方向，不能拍到貨櫃屋的外觀。

在等待儀式開始的時間，所有媒體僅能待在無遮蔽物的小範圍內苦等，即使儀式晚開始，第一時間未有任何人員出面說明原因。特地前來的日本媒體也稱，日方活動向來準時，這種狀況很罕見。

等到各國代表團進場，儀式仍一延再延，現場台灣媒體才得知，是運動部部長李洋被亞奧會（OCA）禁止參加，隨後6支代表團成員全數退場，儀式中止。現場媒體因為這個突發狀況感到錯愕，外國媒體也不斷向台灣媒體詢問活動中止的原因。

等待的過程中，籌委會人員第一次出面說明時，僅表示儀式延後15分鐘進行，「原因不能說明。」一直到將近兩點，才有另一名籌委會人員出面，面對等到一頭霧水的現場媒體，仍未能給出明確原因和解釋，只是一直向在場媒體說是「溝通問題」。

隨著等待的時間愈長，現場甚至出現比儀式開始前更多的日本媒體前來關心此事，並不斷想向籌委會人員要到一個合理的解釋，砲火比台灣媒體更凶猛，但仍得不到回應。

名古屋亞運還未開幕就連續出現「插曲」，包括中華代表團中繼站被塗鴉、聖火傳遞人選臨時換人，再到開村儀式的爭議事件，場外花絮搶盡版面；亞運官方對於這次賽會的各項規畫及安排，也飽受批評，有失外界對於日本辦事嚴謹的印象。親自詢問現場採訪的日本體育線記者，對於這次亞運各項安排的看法，得到的回應是「糟透了！」

選手村開村歡迎儀式因故延誤，連其他代表團人員都頻頻來向台灣媒體探詢原因。特派記者葉姵妤／攝影
選手村開村歡迎儀式因故延誤，連其他代表團人員都頻頻來向台灣媒體探詢原因。特派記者葉姵妤／攝影

選手村開村歡迎儀式，大批媒體在被圍起來的空間中等了又等。特派記者葉姵妤／攝影
選手村開村歡迎儀式，大批媒體在被圍起來的空間中等了又等。特派記者葉姵妤／攝影

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