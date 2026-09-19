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亞運射擊／在台進行山路模擬訓練 射擊隊明登場盼「立第一功」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
首次參加亞運的周亞瑄。圖／全大運提供（資料照） 曾思儒
首次參加亞運的周亞瑄。圖／全大運提供（資料照） 曾思儒

名古屋亞運在今天開幕後，明天就將迎來首個獎牌日，其中我國射擊代表隊將在愛知縣綜合射擊場迎來女子10公尺空氣步槍決賽，有望為我國代表團爭取本屆首面獎牌，而為了因應比賽場館愛知縣綜合射擊場的山路行程，教練郭孟熙也透露，代表隊在台灣期間就曾進行了兩次一小時的「山路模擬訓練」，期盼幫助選手找到備賽方式。

名古屋亞運將在明天迎來首個獎牌日，我國包括已經確定有獎牌入袋的軟式網球，以及射擊、武術、空手道、自由車、游泳等代表隊也都將陸續登場爭奪獎牌，甚至是力拚代表團首面金牌。

其中上屆亞運會拿下一面銅牌射擊代表隊，也將由女子空氣步槍選手打頭陣出賽，包括雅加達亞運混雙金牌林穎欣將與宋諭婷、周亞瑄除了將爭奪個人賽獎牌，也將力拚團體賽成績。

其中首次參加亞運的周亞瑄，儘管大賽經驗不如兩位隊友，但教練郭孟熙表示，周亞瑄是個很有主見且在訓練上相當中規中矩的選手，總是第一個到靶場訓練，並很清楚自己的目標在哪，「尤其是8月從仁川移地訓練回來後，她的狀況又更上一層了。在仁川那邊氣氛蠻好的，有很多選手在那邊集中訓練，也聘請了當地教練協助他們訓練，效果相當不錯，這是我們過去在公西靶場比較難有的氛圍和體驗。」

不過郭孟熙也提到，這次亞運比賽場地愛知縣綜合射擊場不僅距離飯店2小時車程，其中還包括一段近40分鐘車程的山路，對於選手來說是一大考驗，但射擊代表隊同樣是有備而來，「之前協會盃時，我們就早上六點起床、七點出發，由國訓中心派車給我們去繞山路一小時，希望幫助選手模擬狀況，並能夠在比賽時調整出好狀態。」

談到明天周亞瑄就將與林穎欣、宋諭婷打頭陣出賽，更有機會為代表團力拚首面獎牌，郭孟熙也直言，期待射擊隊能夠為代表團「立第一功」，「不過有沒有奪牌的壓力還是教練要來扛，選手就是放手去拚，剩下的壓力就由教練來承擔。」

2026名古屋亞運 射擊

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