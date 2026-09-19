亞運羽球／團體賽籤表出爐 男團8強雙打扮關鍵

名古屋亞運羽球團體賽將於明天登場，男、女團籤表也在今天出爐，首輪16強都免戰；其中男團高機率8強會對上泰國，總教練劉佳城表示，2點的雙打將扮演奪勝關鍵。

本屆亞運羽球中華男團名單由周天成領軍，加上林俊易、戚又仁、王子維，雙打的王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩，被大會列為第3種子。

中華男團首輪長籤免戰，8強很有機會對上泰國，如果能過關晉級4強，就能至少保底銅牌。

劉佳城提到，泰國首輪打澳門應該能輕鬆取勝，「因此就是我們8強的假想敵，就雙方的陣容來看，第2、4點雙打就顯得非常重要，應該是能否獲勝的關鍵。」

男雙組合王齊麟、邱相榤過去幾天都在積極備戰，王齊麟告訴中央社記者，比賽場館的空調會讓球速有點慢，其他的部分就沒什麼差別了，「現在就是盡量適應，然後好好治療身上的傷勢。」

王齊麟也談到這次設置的中繼站，「雖然日本的吃喝都很方便，但有中繼站，還是讓選手多了一個選擇，另外在賽後的恢復治療，也可以多些防護員幫忙，確實很有實用性。」

至於中華女團有邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸，雙打的謝沛珊、洪恩慈、林芝伃、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳。

根據籤表，女團被列為第4種子，首輪同樣輪空，8強預料對上印尼。劉佳城指出，今年的優霸盃對上印尼以2比3些微差距惜敗，雙方實力應該在伯仲之間，就看誰臨場發揮的比較好。