快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運羽球／團體賽籤表出爐 男團8強雙打扮關鍵

中央社／ 名古屋19日電
王齊麟、邱相榤。 聯合報系資料照
王齊麟、邱相榤。 聯合報系資料照

名古屋亞運羽球團體賽將於明天登場，男、女團籤表也在今天出爐，首輪16強都免戰；其中男團高機率8強會對上泰國，總教練劉佳城表示，2點的雙打將扮演奪勝關鍵。

本屆亞運羽球中華男團名單由周天成領軍，加上林俊易、戚又仁、王子維，雙打的王齊麟邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩，被大會列為第3種子。

中華男團首輪長籤免戰，8強很有機會對上泰國，如果能過關晉級4強，就能至少保底銅牌。

劉佳城提到，泰國首輪打澳門應該能輕鬆取勝，「因此就是我們8強的假想敵，就雙方的陣容來看，第2、4點雙打就顯得非常重要，應該是能否獲勝的關鍵。」

男雙組合王齊麟、邱相榤過去幾天都在積極備戰，王齊麟告訴中央社記者，比賽場館的空調會讓球速有點慢，其他的部分就沒什麼差別了，「現在就是盡量適應，然後好好治療身上的傷勢。」

王齊麟也談到這次設置的中繼站，「雖然日本的吃喝都很方便，但有中繼站，還是讓選手多了一個選擇，另外在賽後的恢復治療，也可以多些防護員幫忙，確實很有實用性。」

至於中華女團有邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸，雙打的謝沛珊、洪恩慈、林芝伃、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳。

根據籤表，女團被列為第4種子，首輪同樣輪空，8強預料對上印尼。劉佳城指出，今年的優霸盃對上印尼以2比3些微差距惜敗，雙方實力應該在伯仲之間，就看誰臨場發揮的比較好。

2026名古屋亞運 羽球 王齊麟 邱相榤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運羽球／中華隊16日啟程 林俊易左腿傷勢積極治療

亞運軟網／確定有牌入袋！ 軟網男、女團晉級20日4強賽銅牌保底

亞運軟網／延續亞運奪牌紀錄 余凱文：盼為軟網發展作出貢獻

亞運排球／中華女排強攻狂轟 預賽首戰直落3輕取吉爾吉斯

相關新聞

名古屋隨筆／開村儀式爆插曲 各國媒體通過重重關卡等到一陣錯愕

選手村開村歡迎儀式為大型運動會開幕前的序曲，大會安排各代表團分批在選手村進行升旗典禮，但今年名古屋亞運前的中華代表團開村儀式，卻因為意外插曲變了調，包括台灣媒體在內的近百名媒體，在烈日下苦候超過兩小時，等到一陣錯愕。

亞運／不受開村紛爭影響將全程參與開幕式 李洋：盡全力維持對等尊嚴

名古屋亞運開幕式即將在今天晚間於瑞穗公園陸上競技場舉行，我國代表團將由拳擊好手黃筱雯、武術散打好手張煥宜擔任掌旗官，對於晚間是否會如期參與開幕式，運動部部長李洋在今天出席中繼站參訪活動時也強調，將會全程參與不缺席，並且已經依照流程進行申報，將會盡全力維持對等尊嚴。

亞運／還原台灣豆花口感還研發高蛋白珍奶 中繼站膳食補給超搶手

名古屋亞運點燃戰火，我國代表團在市中心「御園小學校」設立的一站式中繼站也全面啟動，除了齊全的醫療與體能訓練設施外，膳食補給區更吸引選手熱烈響應，其中鹽滷豆花、高蛋白珍奶及能量水果果凍等手作點心，成為國手們訓練後最搶手的補給首選。

亞運射擊／在台進行山路模擬訓練 射擊隊明登場盼「立第一功」

名古屋亞運在今天開幕後，明天就將迎來首個獎牌日，其中我國射擊代表隊將在愛知縣綜合射擊場迎來女子10公尺空氣步槍決賽，有望為我國代表團爭取本屆首面獎牌，而為了因應比賽場館愛知縣綜合射擊場的山路行程，教練郭孟熙也透露，代表隊在台灣期間就曾進行了兩次一小時的「山路模擬訓練」，期盼幫助選手找到備賽方式。

亞運羽球／團體賽籤表出爐 男團8強雙打扮關鍵

名古屋亞運羽球團體賽將於明天登場，男、女團籤表也在今天出爐，首輪16強都免戰；其中男團高機率8強會對上泰國，總教練劉佳城...

亞運／掌旗官張煥宜被安排住在官方郵輪：房間小一點但能接受

代表台灣參加名古屋亞運武術散打的男子好手張煥宜，今天也到御園小學中繼站練習備戰；他笑說：「這是我第一次體驗到中繼站，感覺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。