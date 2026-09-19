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亞運／掌旗官張煥宜中繼站初體驗 笑稱像把國訓中心整個搬過來

中央社／ 名古屋19日電
張煥宜。 中央社
張煥宜。 中央社

代表中華隊參加名古屋亞運武術散打的男子好手張煥宜，今天也到御園小學中繼站練習備戰；他笑說：「這是我第一次體驗到中繼站，感覺很像把整個國訓中心搬過來。」

張煥宜在上屆杭州亞運替中華隊拿下一面銅牌，去年世運會同樣也收下銅牌。

「這是我第1次在運動會到中繼站，這裡環境都非常的棒，不論是事前熱身、訓練後恢復，以及吃的東西都很友善，我覺得好像把這個在台灣的國訓中心搬過來的感覺。」張煥宜說道。

武術代表隊這次被安排住在官方郵輪，房間雖小一點但選手還能接受；張煥宜提到，「雖然住在郵輪房間小一點，但還是有對外的小陽台，可以走出去看海呼吸一下新鮮空氣，而且也不會感受到搖晃感覺。」

張煥宜這次也將擔任今晚亞運開幕式中華隊進場掌旗官，他透露，「當初接到徵詢意願時就非常驚訝，想說這麼重要工作怎麼會交給我，一直到現在就有點緊張，希望晚上可以把掌旗這件事做好。」

張煥宜 2026名古屋亞運

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