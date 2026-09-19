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影／扛掌旗官張煥宜直言沒想過 讚中繼站完善猶如將國訓中心搬來
名古屋亞運會開幕式將在今天晚間登場，我國代表團將由散打好手張煥宜與拳擊女將黃筱雯擔任掌旗官，其中上屆杭州亞運拿下銅牌的張煥宜表示，在收到掌旗官的邀約時確實蠻緊張的，因為這是一個相當重要的工作，沒想到會交給自己。
今晚的名古屋亞運會開幕式，我國將排在第36位進場，並由張煥宜與黃筱雯擔任掌旗官，其中張煥宜也是是繼2025年成都世運會孫家閎後，再度有武術隊選手擔任代表團掌旗官。
張煥宜表示，在收到消息的第一時間確實感到相當緊張，「我的第一個想法就是蠻驚艷的，因為沒有想過這麼重要的工作會交給我，當然希望晚上的時候可以做好這件事。」
儘管晚間就將以掌旗官身份參與開幕式，但張煥宜今天上午仍前來中繼站進行訓練，上屆杭州亞運並未使用到中繼站設施的他，也對於今年中繼站「一站式」服務感到相當滿意，「我覺得這邊非常好，代表團有一個屬於自己的空間，還有吃的東西和訓練場地，感覺就像是把國訓中心搬來這邊，真的是應有盡有。」
對於這次名古屋亞運必須入住郵輪和貨櫃屋，引發各國選手不小的怨言，住在郵輪的張煥宜與隊友、教練都直言確實是個全新的體驗，但在空間上也較為狹小，「因為以前都是住選手村，這次空間真的太小，這是比較無法克服的狀況。」
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