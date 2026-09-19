亞運／不受開村紛爭影響將全程參與開幕式 李洋：盡全力維持對等尊嚴

名古屋亞運開幕式即將在今天晚間於瑞穗公園陸上競技場舉行，我國代表團將由拳擊好手黃筱雯、武術散打好手張煥宜擔任掌旗官，對於晚間是否會如期參與開幕式，運動部部長李洋在今天出席中繼站參訪活動時也強調，將會全程參與不缺席，並且已經依照流程進行申報，將會盡全力維持對等尊嚴。

名古屋亞運今天晚間將正式開幕，我國代表團將在進場儀式中排在第36位進場，排在敘利亞之後、塔吉克之前，並將由黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官。

對於昨天我國代表團在選手村開村儀式中，運動部部長李洋在入場時一度受阻，是否會影響到晚間參與開幕式，李洋在今天受訪時表示，「我們會全程參與，也有依照流程申報，盡全力維持對等、尊嚴。」

談到這次掌旗官的人選，李洋也感謝兩位選手在備戰之餘仍願意扛起重任，「很高興筱雯在備戰期間仍願意擔任掌旗官，在開幕式帶領我們進場。至於煥宜則是在世運會拿下銀牌，而且我覺得他長得蠻帥的。」