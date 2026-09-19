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亞運／歷來最強中繼站開箱 李洋：以選手角度給予最大幫助

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影

為了提供今年名古屋亞運參賽選手最強後勤支援，今年運動部選定三地設置中繼站，其中位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站更堪稱是史上設備最完善、規模最大的中繼站，在今天的中繼站導覽活動後，運動部部長李洋也強調，從4月到此考察時，就希望以過去選手的角度，給予選手最大的幫助。

位於名古屋市區的御園小學校，不僅距離名古屋車站僅有10分鐘步行距離，離最近的地鐵站也僅有3分距離，該校雖然因為併校已經3年無人使用，但我國先遣部隊早早就進駐打掃、清潔，並在此中繼站設有廚房、體能訓練室、加壓艙恢復室、物治防護室、營養室、羽球、柔道訓練場地、多功能會議室等設施，提供選手「一站式」的完善支援。

而今天包括行政院政委吳誠文、運動部部長李洋、農業部部長陳駿季、代表團總領隊廖裕輝、 中華民國體育運動總會會長葉政彥也都前來「御園小學校」中繼站參訪，吳誠文表示，「這個中繼站看得到運動部整合國訓中心、運科中心的能量，將一個廢棄小學整合成中繼站且功能齊全，除了要感謝運動部積極協助選手，農業部也傾囊相助提供農產品精華讓選手能夠快速吸收，透過中央部會的通力合作給予選手最大後援，我也代表行政院感謝整個團隊的努力。」

農業部部長陳駿季也指出，農業部與運動部的合作並不是從這次中繼站開始，過去就與多家業者合作提供國訓中心需要的食材，這次亞運更提供29項食品與加工品，讓選手在比賽之餘也能夠品嘗到家鄉味，「今天我們也想跟李洋部長說，未來合作不會只有這一次，這代表著農業部將會全力挺運動。」

而運動部部長李洋也感謝國訓中心、運科中心和運動部同仁的努力，讓中繼站在對選手的補給、恢復上做到盡善盡美，甚至還能夠提供心理上的照料，「這次一站式的服務主要就是因應亞運沒有選手村，可以透過中繼站給選手最強支援，也感謝陳部長無預算上限的協助，希望運動部未來與農業部的合作一年比一年更好。」

對於今年亞運名古屋師在以最「精簡」的預算舉辦賽事下，已有不少國家代表團對於住宿、交通接駁等問題提出質疑，李洋也強調，包括運動部前身的體育署到他上任運動部部長後，都持續在確認這些問題，像是交通接駁就透過租車讓選手能夠使用，也訂了一百多間飯店房間，就是希望免持這些狀況，讓選手能夠專注於備戰。

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。特派記者劉肇育／攝影

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