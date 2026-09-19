亞運／一度被拒絕入場後首發文 李洋：心裡真的很有感觸

名古屋亞運今天正式開幕，昨天運動部長李洋出席中華隊歡迎典禮升旗儀式時，一度無法進入選手村，經協調後才順利進場。李洋事後在社群平台坦言，「心裡真的很有感觸。」

李洋發文提到，已經到名古屋亞運第3天，「這幾天除了關注賽事，為場上的選手們加油外，心裡真的很有感觸，每一位能站上亞運舞台的選手，背後都是無數的汗水與堅持。現在，就是他們把努力成果全部拿出來的時候了。」

李洋喊話這幾天人在名古屋的朋友，可以到NOC House走走，「不僅能感受到滿滿的代表團應援氣氛，也能看看大家是怎麼齊心協力，把台灣帶到亞運的每一個現場。（地點在Slow Art Center Nagoya）。」

名古屋亞運將於9月19日至10月4日期間舉行，李洋表示，「接下來還有好多場精彩的比賽要拚！我們一起繼續鎖定賽事、一起當選手最堅強的後盾。場上交給選手，場下的後勤和應援就交給我們！大家一起加油！」