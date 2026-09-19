力抗打壓 亞運開村儀式 李洋一度被拒絕入場

名古屋亞運今晚正式開幕，中華代表團昨天參與選手村開村歡迎儀式，卻發生插曲，運動部部長李洋一度遭亞奧會拒絕入場，經過我方強烈抗議後，討回應有權利。活動延後一個半小時再重新舉行，李洋率代表團成員完成升旗儀式。日媒報導，亞運組委會現場負責人稱，是組委會和亞洲奧林匹克理事會（ＯＣＡ）未協調好，才延後舉行。

原訂昨天當地時間下午一點半開始的開村儀式，中華代表團與北韓、印度、巴勒斯坦、東帝汶、葉門等六個代表團一同進行，典禮先是無故延後開始，待各隊都入場後，又經廿分鐘等待，六支代表團人員突然全數離場，典禮無故中止，現場一片錯愕。

據傳，突發事故是因亞運組委會收到亞奧會的指示，告知李洋不得出席活動，又對該「指示」未能提出相關證明，我國代表團據理力爭後，典禮於下午三點重新展開，由李洋帶領我代表團共十四名成員參與升旗儀式。

中華代表團副總領隊陳士魁說明，在這次入村儀式前，中華奧會依照往例，將參與的名單在規定時間內交給組委會，不料卻突收到組委會通知，有一些「意見」希望我方配合；我方則要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，「讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

李洋隨後發聲，在保有一定的權利之下，希望能參與更多的國際外交，不希望受到任何政治打壓，「希望能完成我們的權利，一切都是完成在我們有理、有憑有據的部分，最後經過溝通，也完成開村典禮」。

行政院發言人李慧芝表示，李洋依規定完成申請程序，理應依規定正常進入選手村，卻遭受不合理打壓。閣揆卓榮泰已在第一時間致電李洋和中華奧會主席蔡家福，行政院將全力支持代表團，也呼籲各方應該維護公平、正常的競技環境。

日媒報導，組委會起初僅表示，典禮因「出了一點問題」而延誤，原訂協調十五分鐘後恢復舉行，實際卻遲至一個半小時才恢復活動，也未說明原因。典禮即將重新開始前，一名組委會人員才出面說明，主要是組委會與ＯＣＡ之間協調不周，導致ＯＣＡ會議時間較預期長，使活動延後舉行，並為此致歉。