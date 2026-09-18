亞運／胡瓏貿談亞運最終回 住貨櫃屋還遇暴雨笑稱「不錯的體驗」

中華男籃參與本屆名古屋亞運，被安排入住臨時搭建的貨櫃屋選手村，還遇上名古屋當地破紀錄的暴雨，選手胡瓏貿談起這次的住宿經驗，笑說是「不錯的體驗」，但比起感受亞運的氛圍，其實重心仍是放在贏得比賽。

中華男籃在本屆亞運8強止步，在明天開幕典禮前就準備打道回府，胡瓏貿坦言，確實感覺少了一點點亞運的氛圍，但隨著這兩天選手慢慢進駐，開始活絡了起來，「其實我們也沒有在追求亞運氣氛，主要是來專心比賽的，贏下比賽才是我們最主要的目的和心態。」

這次的亞運住宿在廣受討論的貨櫃屋，對中華男籃選手來說確實是特別的經驗，胡瓏貿表示：「跟以往比起來的話，可能會稍微差一些啦，之前在雅加達（2018亞運）的時候是住在集體的大樓裡，所以其實住的會好很多，因為大家都一間一間、同一層樓這樣子，規劃也比較好一些。」

名古屋亞運臨時搭建貨櫃屋當成其中一處選手村，但內部空間狹小，活動範圍也十分有限，胡瓏貿分享，「畢竟我們選手身材⋯⋯體型也都不小，床可能還是稍微太小了一點點。」但他仍強調，「我們來也不是為了要住得多舒服，來就是為了要拚成績的，住宿只要環境還可以，就沒什麼關係啦。」

在男籃抵達名古屋後，還遇上當地破紀錄的大雨造成大淹水，代表隊因此被要求從選手村撤離到旁邊空地，對此他則笑說是「還不錯的體驗」，隊友們感覺其實也不太在意，「台灣每年那麼多颱風，大家都習慣了吧！」

33歲的胡瓏貿直言，這次亞運若無意外，就是他最後一次在亞運拚戰，「可以在退休之前，跟好隊友們像是（陳）盈駿等人一起當隊友，再繼續在球場上比賽，我覺得是很開心的一件事情。」他也提到，或許最終成績不理想，希望能記取教訓，並從中彌補球進步，「希望下一次的國際賽，我們可以更好。」