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富邦金控力挺富邦Dream Team 推出亞運應援互動遊戲號召民眾為中華隊集氣

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦65為Dream Team加油」，邀請民眾一同參與。 富邦金控提供
富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦65為Dream Team加油」，邀請民眾一同參與。 富邦金控提供

2026年愛知．名古屋亞運即將登場，今年共六位「富邦Dream Team」選手及球員將代表中華隊爭取佳績，包括舉重選手郭婞淳、陳冠伶，體操選手李智凱、高爾夫選手王偉軒，鐵人三項選手張綺文，以及入選中華男籃12人名單的臺北富邦勇士球員曾祥鈞。富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦65為Dream Team加油」，邀請民眾一同參與，為即將征戰亞運的選手們加油集氣。

富邦金控持續以行動支持台灣體育發展，除了擁有職籃隊（臺北富邦勇士）、職棒隊（富邦悍將）及業餘成棒隊（富邦公牛）以外，也長期支持多位菁英運動員，致力成為選手挑戰國際舞台的重要後盾。今年亞運，富邦金控以「富邦65為Dream Team加油」為主題，運用富邦悍將年度主題曲《藍色力量》打造節奏挑戰互動遊戲，邀請民眾透過遊戲參與，為中華隊選手們應援喝采。

節奏挑戰賽以民眾熟悉的音樂類型遊戲為原型，挑戰者在限定時間內，跟隨音樂節奏完成應援，系統將依據個人表現生成「富邦Dream Team選手應援能力卡」，民眾可將應援能力卡分享至Meta富邦官方粉絲頁，號召親友一同參與，擴大應援聲量，完成指定任務還有機會抽名古屋來回機票、Line Points 650點！

本屆亞運「富邦Dream Team」選手陣容堅強，包括在奧運累積1金2銅舉重名將郭婞淳、新生代舉重好手陳冠伶、為台灣奪下首面奧運體操銀牌的鞍馬王子李智凱，近年於國際賽事嶄露頭角的高球選手王偉軒，以及多次代表台灣征戰國際賽事的鐵人三項選手張綺文；此外，臺北富邦勇士球員曾祥鈞亦入選中華男籃代表隊。亞運賽事將於9月19日至10月4日登場，邀請全民共同關注選手賽事表現，攜手為中華隊加油。

富邦金控秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，力挺體育發展，支持培育運動人才，相信這些選手們不輕言放棄的鬥志，能鼓舞更多的人，在自己的人生賽場上勇於挑戰、堅持到底，發揮正向社會影響力。

富邦金控預祝所有中華隊選手都能在亞運賽場上展現最佳狀態、締造佳績，也邀請全民加入「富邦65為Dream Team加油」行列，以實際行動支持中華隊，參與活動再抽好禮，活動詳情請見：https://www.facebook.com/FUBON/posts/1503396051821712

富邦金控運用富邦悍將年度主題曲《藍色力量》打造節奏挑戰互動遊戲。 富邦金控提供
富邦金控運用富邦悍將年度主題曲《藍色力量》打造節奏挑戰互動遊戲。 富邦金控提供

「富邦65為Dream Team加油」遊戲會依據表現生成「富邦Dream Team選手應援能力卡」。 富邦金控提供
「富邦65為Dream Team加油」遊戲會依據表現生成「富邦Dream Team選手應援能力卡」。 富邦金控提供

「富邦65為Dream Team加油」節奏挑戰賽以民眾熟悉的音樂類型遊戲為原型。 富邦金控提供
「富邦65為Dream Team加油」節奏挑戰賽以民眾熟悉的音樂類型遊戲為原型。 富邦金控提供

2026名古屋亞運

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