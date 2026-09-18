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亞運／李洋一度遭拒入場 外交部：續捍衛應有參與空間

中央社／ 台北18日電
經過交涉後，運動部長李洋（右二）現身開村儀式。特派記者陳正興／攝影
經過交涉後，運動部長李洋（右二）現身開村儀式。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運選手村升旗典禮，運動部長李洋一度遭亞奧會拒絕無法入場。外交部今天表示，李洋後來已順利入場，駐日相關館處及運動部人員在現場均有掌握及協處相關情形，外交部也將持續與運動部等密切聯繫，共同維護選手權益與安全，同時捍衛台灣應有的參與空間。

李洋原訂日本時間今天下午1時30分參加名古屋亞運選手村開村升旗典禮，不過，亞洲奧林匹克理事會（OCA）一度告知李洋不得參加，升旗儀式因而延宕。經過台灣代表團嚴正抗議、據理力爭，選手村開村儀式在延宕1個半小時後，李洋順利進場。

外交部今天回覆媒體提問時表示，活動儀式原訂日本時間今天下午1時30分舉行，一度延遲，目前李洋已順利入場參加活動，駐日相關館處及運動部人員在現場均有掌握相關情形及協處。

外交部說，亞運為重要國際體育活動，台灣選手踴躍參賽、深化體育國際交流，駐日本代表處及駐大阪辦事處人員也就近協助照料，外交部後續將持續與運動部等相關單位密切保持聯繫，並共同維護選手權益與安全，同時捍衛台灣應有的參與空間。

2026名古屋亞運 李洋 外交部 選手村

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